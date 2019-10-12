شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يرصد حصيلة انتهاكات قوات الاحتلال للجمعة (78) من مسيرات العودة

مركز حقوقي يرصد حصيلة انتهاكات قوات الاحتلال للجمعة (78) من مسيرات العودة
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدافها للمدنيين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرق قطاع غزة للجمعة (78) على التوالي، وتستخدم القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات.

ونشر مركز (الميزان لحقوق الإنسان) بروشور توضيحي يرصد 
حصيلة انتهاكات قوات الاحتلال ليوم الجمعة (78) الموافق 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.


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