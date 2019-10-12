دولي

الخزانة الأمريكية: ترامب وقّع أمراً يمنح مسؤولين صلاحيات لفرض عقوبات على تركيا

الخزانة الأمريكية: ترامب وقّع أمراً يمنح مسؤولين صلاحيات لفرض عقوبات على تركيا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب، وقع أمراً تنفيذياً يمنح مسؤولين أمريكيين صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على تركيا.

وصرح وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، بأن ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة "كبيرة جداً" على تركيا بعد أن شنت هجوماً في شمال شرق سوريا، قائلاً: "إن تلك العقوبات لن تطبق في الوقت الراهن"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الرسمي، "بالنظر إلى الهجوم العسكري المستمر لتركيا في شمال شرق سوريا، يعتزم الرئيس دونالد ترامب توقيع أمر تنفيذي لردع تركيا عن أي عمل عسكري هجومي إضافي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاستهداف العشوائي للمدنيين، استهداف البنية التحتية المدنية، استهداف الأقليات العرقية أو الدينية، أو غيرها من الإجراءات التي تقوض أنشطة مكافحة الإرهاب المستمرة لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

وأشارت في البيان إلى أنه من الضروري ألا تسمح تركيا لمقاتل واحد من تنظيم الدولة بالهروب.

وتابعت بالقول: "إن الوزير وبتوجيه من ترامب سيستهدف أفراداً أو إدارات تركية محددة حسب الحاجة"، مؤكدة أن هذا البيان إشعار للبنوك والأطراف الأخرى؛ لتكون على علم بالإجراءات المحتملة.

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمال شرقي سوريا، أعلن عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحت مسمى (نبع السلام)، والتي يقول إنها تستهدف عناصر "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم الدولة.

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