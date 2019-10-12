تفجير يستهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية بجنوب سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن استهداف المسلحين لدورية للشرطة العسكرية الروسية بعبوتين ناسفتين في جنوب سوريا.



وأوضح رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أليكسي باكين خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، أنه تم تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع في طريق سير دورية الشرطة العسكرية الروسية في محافظة درعا السورية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال: "إنه بعد 20 دقيقة تم تفجير عبوة ناسفة أخرى، بالتزامن مع وصول فريق للأجهزة الأمنية السورية إلى المكان".



وأكد باكين عدم وقوع ضحايا أو إصابات بين العسكريين الروس، وإصابة اثنين من منتسبي القوات الأمنية السورية بجروح طفيفة.