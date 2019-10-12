دولي

استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة

استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن وزير الأمن الداخلي بالوكالة، الذي أشرف على المداهمات بحق المهاجرين غير المسجلين، قد قدم استقالته.

وكتب ترامب على (تويتر): "كيفن ماكالينان، قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة، لقد عملنا معاً بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل إلى القطاع الخاص، أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".

وأشار ترامب إلى أنه سيعلن اسم وزير أمن داخلي جديد بالوكالة الأسبوع المقبل، وأن هناك "العديد من المرشحين الرائعين".

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