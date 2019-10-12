شؤون فلسطينية

قطاع غزة كان حاضراً.. وزير الزراعة يكشف نتائج زيارته ضمن وفد القاهرة

قطاع غزة كان حاضراً.. وزير الزراعة يكشف نتائج زيارته ضمن وفد القاهرة
زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني إلى القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، عن نتائج زيارة الوفد الوزاري، وخاصة في مجال الزراعة إلى مصر، والتي استمرت عدة أيام. 

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: كانت زيارة ناجحة بامتياز، وتحدث رئيس الوزراء لوسائل الإعلام بهذا الخصوص، فيما تحقق على صعيد القطاع الزراعي، ثلاث مسائل رئيسية مع الأشقاء في مصر. 

وأضاف العطاري: نتحدث عن ثلاثة ملفات، الأول تسهيل تبادل البضائع والسلع الزراعية، والثاني التعاون فيما يتعلق بتبادل الخبرات، والثالث، توفير العديد من المنح في قطاع الطب البيطري.

وأوضح وزير الزراعة: أنه على صعيد نقل البصائع بين الطرفين حققنا اختراقاً كبيراً، حيث أنه لأول مرة سيتم شراء كافة فسائل  النخيل من قبل مصر، وهذه الفسائل في الغالب يتم إعدامها لعدم توفر أراضٍ لزراعتها. 

وقال العطاري: مصر أبدت استعداداً لشراء الفسائل لعشر سنوات، يعني أن هناك 25- 30 مليون دولار سنوياً، سيتم إدخالها إلى قطاع النخيل، والعاملين في هذا القطاع، مشدداً على أن هذه الزيارة، فتحت لنا لأول مرة أفقاً في الأسواق العربية. 

وتابع: ستكون هناك منح دراسية، حيث إن الجانب المصري وافق على منح للطلبة الدارسين في الطب البيطري، ستخصص لقطاع غزة، وهذا التخصص، وحسب الدراسات يشارف على الانقراض ويهدد الثروة الحيوانية.

وأضاف: مصر وافقت على تنظيم دورات متعددة، وفي كل عام سيتم إرسال 20 متدرباً من الفنيين العاملين في القطاع البيطري، بالإضافة إلى دورات تدريبية في الصيد البحري، وتربية الثروة السمكية.

وأكد وزير الزراعة، أن قطاع غزة كان حاضراً على طاولة البحث بين الجانبين، فيما تم استعراض العديد من البضائع المصرية التي نحن بحاجة لها، وهذا الشيء فتح آفاقاً للتعاون من أجل أن تكون هذه البصائع، بديلاً للبضائع الإسرئيلية.

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