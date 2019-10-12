عربي

انفجار سيارة مفخخة قرب سجن لتنظيم الدولة في مدينة الحسكة السورية

انفجار سيارة مفخخة قرب سجن لتنظيم الدولة في مدينة الحسكة السورية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، صباح السبت، انفجار سيارة مفخخة قرب سجن، يضم عناصر من تنظيم الدولة، في مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، تزامنا مع استمرار الهجوم التركي على المنطقة.

والهجوم هو أحدث تفجير بسيارة مفخخة يشهده شمال شرقي سوريا، بعد تفجير مشابه في القامشلي تسبب بمقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون، تبناه تنظيم الدولة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ورغم المزاعم التركية التي تشير إلى أن هجوم أنقرة، يستهدف تنظيم الدولة إلى جانب القضاء على المسلحين الأكراد شمالي سوريا، فإن أطرافاً دولية عدة أشارت إلى أن التوغل التركي يمكن أن يفتح الباب أمام فرار الآلاف من أعضاء التنظيم المتطرف، الذين كانت تحتجزهم القوات الكردية.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عنصراً أساسياً فيها، على معظم الأراضي التي كانت في حوزة تنظيم الدولة في سوريا، وتحتجز آلاف من مقاتلي التنظيم في السجون، وعشرات الآلاف من أسرهم في مخيمات.

وكثفت تركيا ضرباتها الجوية وقصف المدفعية على المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا، الجمعة، في تصعيد لهجوم أثار احتمال وقوع كارثة إنسانية وأدى إلى انتقاد نواب جمهوريين للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال الأكراد: "إن خمسة عناصر من مقاتلي تنظيم الدولة فروا من سجن في القامشلي، كما أحرقت أجنبيات من التنظيم عدداً من الخيام وهاجمن الحراس بالعصي والحجارة في مخيم يُحتجزن فيه".

وبدأ التوغل التركي بعدما تحدث ترامب هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسحب القوات الأميركية التي كانت تقاتل تنظيم الدولة جنباً إلى جنب مع المقاتلين الأكراد.

وفتح الهجوم جبهة جديدة للقتال في الحرب السورية منذ أكثر من ثمانية أعوام، وأثار انتقادات عالمية شديدة.

لكن أردوغان رفض كل الانتقادات، وقال: "إن الهجوم على المسلحين الأكراد، لن يتوقف مهما كانت التصريحات الصادرة بشأنه من أي طرف".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان رد على التهديد بعقوبات أوروبية: "تركيا تقاتل منظمات تشكل تهديداً لأمنها القومي، لا ينبغي أن يشك أحد في أننا سنرد على أي خطوة تتخذ ضد هذا".

ورداً على الانتقادات الدولية، دافع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن سجل أنقرة في التدخل في سوريا، وقال لصحيفة (نيويورك تايمز): "إن تركيا قدمت مدارس ومستشفيات وخدمات أخرى في مناطق أخرى تحت سيطرتها".

أخبار ذات صلة

المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات

المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات

العراق يترأس الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الهجوم التركي بسوريا

العراق يترأس الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الهجوم التركي بسوريا

توقف محطات الوقود في لبنان.. وهذا السبب

توقف محطات الوقود في لبنان.. وهذا السبب

شاهد: كشف تفاصيل &#34;سلاح صغير&#34; كسر غطرسة الإسرائيليين بحرب 1973

شاهد: كشف تفاصيل "سلاح صغير" كسر غطرسة الإسرائيليين بحرب 1973

16 إصابة بحريق هائل في سجن للنساء بالكويت

16 إصابة بحريق هائل في سجن للنساء بالكويت

إيران: الأمريكان والبريطانيون يتوسلون لليمنيين لقبول وقف إطلاق النار

إيران: الأمريكان والبريطانيون يتوسلون لليمنيين لقبول وقف إطلاق النار

زعيم سوداني يستبعد استقرار بلاده بالفترة الانتقالية

زعيم سوداني يستبعد استقرار بلاده بالفترة الانتقالية

واشنطن ترسل آلاف الجنود إلى السعودية

واشنطن ترسل آلاف الجنود إلى السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

العشرات من موظفي فتح بغزة يوجهون رسالة للرئيس عباس والمركزية: &#34;هذه قصتنا&#34;

العشرات من موظفي فتح بغزة يوجهون رسالة للرئيس عباس والمركزية: "هذه قصتنا"

مركز حقوقي يرصد حصيلة انتهاكات قوات الاحتلال للجمعة (78) من مسيرات العودة

مركز حقوقي يرصد حصيلة انتهاكات قوات الاحتلال للجمعة (78) من مسيرات العودة

الشؤون المدنية: تعديل على ساعات عمل (معبر الكرامة) يومي الأحد والاثنين

الشؤون المدنية: تعديل على ساعات عمل (معبر الكرامة) يومي الأحد والاثنين

الاحتلال: فلسطيني أطلق النار على قوات إسرائيلية بطولكرم ولم تقع إصابات

الاحتلال: فلسطيني أطلق النار على قوات إسرائيلية بطولكرم ولم تقع إصابات

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال الضفة الغربية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال الضفة الغربية

أحمد بحر يوجه دعوة لفصائل المقاومة والغرفة المشتركة بشأن مسيرات العودة

أحمد بحر يوجه دعوة لفصائل المقاومة والغرفة المشتركة بشأن مسيرات العودة

إصابة 49 فلسطينياً بينهم 22 طفلاً بجمعة &#34;أطفالنا الشهداء&#34; شرق القطاع

إصابة 49 فلسطينياً بينهم 22 طفلاً بجمعة "أطفالنا الشهداء" شرق القطاع

الحية: آن الأوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب الدولية

الحية: آن الأوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب الدولية

منوعات

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: &#34;مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب&#34;

فلة الجزائرية تشتم مرتضى منصور: "مرتشي وحقير ولفّق لي قضية آداب"

صورة محمد صلاح مع &#34;فتاة الـ6 ملايين دولار&#34; تثير إعجاب محبيه

صورة محمد صلاح مع "فتاة الـ6 ملايين دولار" تثير إعجاب محبيه

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في &#34;ذا فويس&#34; بسبب إعلامية

أحلام تكشف لأول مرة تفاصيل طلبها إلغاء مشاركتها في "ذا فويس" بسبب إعلامية

شاهد: أفيخاي أدرعي يوجه &#34;رسالة خاصة&#34; لـ عمرو دياب

شاهد: أفيخاي أدرعي يوجه "رسالة خاصة" لـ عمرو دياب

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;الممر&#34;

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم "الممر"

بعد وفاة طلعت زكريا.. الجمهور يُشيد بموقف الفنانة بدرية طلبة

بعد وفاة طلعت زكريا.. الجمهور يُشيد بموقف الفنانة بدرية طلبة

ريهانا تتحضّر لزفافها من السعودي حسن جميل.. وفُستانها سيكون بتوقيع هذا المُصمم

ريهانا تتحضّر لزفافها من السعودي حسن جميل.. وفُستانها سيكون بتوقيع هذا المُصمم

قبلات مباغتة من فتاة للفنان مهند الحمدي تشعل المواقع

قبلات مباغتة من فتاة للفنان مهند الحمدي تشعل المواقع

عربي

المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات

المحكمة الإدارية التونسية ترفض طلب القروي بتأجيل الانتخابات

العراق يترأس الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الهجوم التركي بسوريا

العراق يترأس الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب حول الهجوم التركي بسوريا

انفجار سيارة مفخخة قرب سجن لتنظيم الدولة في مدينة الحسكة السورية

انفجار سيارة مفخخة قرب سجن لتنظيم الدولة في مدينة الحسكة السورية

16 إصابة بحريق هائل في سجن للنساء بالكويت

16 إصابة بحريق هائل في سجن للنساء بالكويت