الشؤون المدنية: تعديل على ساعات عمل (معبر الكرامة) يومي الأحد والاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء أمس الجمعة، أنه سيتم التعديل على ساعات عمل (معبر الكرامة) يومي الأحد والاثنين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية: "إن ساعات العمل على معبر الكرامة يوم الأحد، ستبدأ من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بينما ينتهي العمل على المعبر يوم الاثنين عند الساعة الخامسة مساءً، على أن يعود المعبر للعمل 24 ساعة يوم الثلاثاء، وذلك بسبب الأعياد اليهودية".