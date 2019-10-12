الاحتلال: فلسطيني أطلق النار على قوات إسرائيلية بطولكرم ولم تقع إصابات

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رام الله - دنيا الوطن

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن فلسطينياً، أطلق فجر اليوم السبت، النار من سيارة مارة على موقع مراقبة للجيش الإسرائيلي بالقرب من مدينة طولكرم.



ونفى المتحدث باسم جيش الاحتلال، وقوع اصابات بين الجنود الإسرائيليين، نتيجة اطلاق النار، فيما شرعت القوات بتمشيط المنطقة بحثا عن المنفذ.