طقس السبت: أجواء حارة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأحد 2019/10/13: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2019/10/14: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/10/15: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شرقية الى جنولبة شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
تحذر دائرة الأرصاد الجوية ألأخوة المواطنين يومي الأحد والاثنين والثلاثاء من خطر:
1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
الأحد 2019/10/13: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2019/10/14: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/10/15: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شرقية الى جنولبة شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
تحذر دائرة الأرصاد الجوية ألأخوة المواطنين يومي الأحد والاثنين والثلاثاء من خطر:
1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
|المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
|المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|28-18
|30-22
|33-23
|بيت لحم
|28-18
|30-22
|33-23
|رام الله والبيرة
|27-17
|29-21
|32-22
|طولكرم
|30-20
|33-22
|35-24
|نابلس
|29-20
|32-22
|35-23
|قلقيلية
|30-20
|33-22
|35-24
|جنين
|31-21
|34-22
|37-24
|سلفيت
|28-18
|30-22
|33-23
|طوباس
|31-21
|34-22
|37-24
|روابي
|29-18
|32-20
|34-22
|الخليل
|27-17
|29-21
|33-23
|غزه
|29-21
|31-22
|33-24
|أريحا
|36-24
|38-25
|41-27
|خانيونس
|29-21
|31-22
|33-24
|الأغوار الشمالية
|34-22
|36-23
|39-25
|رفح
|30-20
|31-21
|33-23
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