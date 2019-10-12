طقس السبت: أجواء حارة ولا تغير يذكر على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 30-22 33-23 بيت لحم 28-18 30-22 33-23 رام الله والبيرة 27-17 29-21 32-22 طولكرم 30-20 33-22 35-24 نابلس 29-20 32-22 35-23 قلقيلية 30-20 33-22 35-24 جنين 31-21 34-22 37-24 سلفيت 28-18 30-22 33-23 طوباس 31-21 34-22 37-24 روابي 29-18 32-20 34-22 الخليل 27-17 29-21 33-23 غزه 29-21 31-22 33-24 أريحا 36-24 38-25 41-27 خانيونس 29-21 31-22 33-24 الأغوار الشمالية 34-22 36-23 39-25 رفح 30-20 31-21 33-23

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2019/10/13: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2019/10/14: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/10/15: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شرقية الى جنولبة شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجوية ألأخوة المواطنين يومي الأحد والاثنين والثلاثاء من خطر:1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي