دولي

أردوغان: لن نوقف عمليتنا العسكرية ضد الوحدات الكردية بسوريا

أردوغان: لن نوقف عمليتنا العسكرية ضد الوحدات الكردية بسوريا
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.

وأضاف أردوغان، مساء الجمعة: "نحن لن نوقف هذه الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب ونحن لن نتوقف بغض النظر عما يقوله أي أحد".

وتابع أردوغان، وفق (روسيا اليوم): "نحن نتلقى تهديدات من اليمين واليسار، وهم يطالبوننا بوقف تقدمنا"، مشيراً إلىأن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق وسوريا لا تستهدف سيادة ووحدة أراضي الدولتين.

وأضاف أردوغان: "تركيا لا تحارب الأكراد، وإنما التنظيمات الإرهابية، والقوات التركية تتواجد في سوريا ليس من أجل تقسيم البلاد، بل لحماية السكان وحقوقهم"، وفق تعبيره.

وأكد أردوغان: "سنطهر شرقي الفرات من التنظيمات الإرهابية مثلما قمنا به في غربي الفرات. وسنضمن أمن حدودنا الجنوبية وعودة السوريين الآمنة إلى وطنهم"، حسب قوله.

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