أردوغان: لن نوقف عمليتنا العسكرية ضد الوحدات الكردية بسوريا





وأضاف أردوغان: "تركيا لا تحارب الأكراد، وإنما التنظيمات الإرهابية، والقوات التركية تتواجد في سوريا ليس من أجل تقسيم البلاد، بل لحماية السكان وحقوقهم"، وفق تعبيره.



وأكد أردوغان: "سنطهر شرقي الفرات من التنظيمات الإرهابية مثلما قمنا به في غربي الفرات. وسنضمن أمن حدودنا الجنوبية وعودة السوريين الآمنة إلى وطنهم"، حسب قوله.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.وأضاف أردوغان، مساء الجمعة: "نحن لن نوقف هذه الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب ونحن لن نتوقف بغض النظر عما يقوله أي أحد".وتابع أردوغان، وفق (روسيا اليوم): "نحن نتلقى تهديدات من اليمين واليسار، وهم يطالبوننا بوقف تقدمنا"، مشيراً إلىأن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق وسوريا لا تستهدف سيادة ووحدة أراضي الدولتين.