أردوغان: لن نوقف عمليتنا العسكرية ضد الوحدات الكردية بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.
وأضاف أردوغان، مساء الجمعة: "نحن لن نوقف هذه الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب ونحن لن نتوقف بغض النظر عما يقوله أي أحد".
وتابع أردوغان، وفق (روسيا اليوم): "نحن نتلقى تهديدات من اليمين واليسار، وهم يطالبوننا بوقف تقدمنا"، مشيراً إلىأن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق وسوريا لا تستهدف سيادة ووحدة أراضي الدولتين.
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن بلاده لن توقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بشمال شرقي سوريا.
وأضاف أردوغان، مساء الجمعة: "نحن لن نوقف هذه الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب ونحن لن نتوقف بغض النظر عما يقوله أي أحد".
وتابع أردوغان، وفق (روسيا اليوم): "نحن نتلقى تهديدات من اليمين واليسار، وهم يطالبوننا بوقف تقدمنا"، مشيراً إلىأن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق وسوريا لا تستهدف سيادة ووحدة أراضي الدولتين.
وأضاف أردوغان: "تركيا لا تحارب الأكراد، وإنما التنظيمات الإرهابية، والقوات التركية تتواجد في سوريا ليس من أجل تقسيم البلاد، بل لحماية السكان وحقوقهم"، وفق تعبيره.
وأكد أردوغان: "سنطهر شرقي الفرات من التنظيمات الإرهابية مثلما قمنا به في غربي الفرات. وسنضمن أمن حدودنا الجنوبية وعودة السوريين الآمنة إلى وطنهم"، حسب قوله.
وأكد أردوغان: "سنطهر شرقي الفرات من التنظيمات الإرهابية مثلما قمنا به في غربي الفرات. وسنضمن أمن حدودنا الجنوبية وعودة السوريين الآمنة إلى وطنهم"، حسب قوله.
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