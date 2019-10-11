شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تصدر بياناً حول إشاعات سبب وفاة "مرح العيساوي"

وزارة الصحة تصدر بياناً حول إشاعات سبب وفاة "مرح العيساوي"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصفراء حول سبب وفاة الطالبة في جامعة بيرزيت مرح هاني العيساوي لا يمت للحقيقة بصلة.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن المرحومة كانت قد تبرعت بالدم في جامعة بيرزيت أثناء حملة للتبرع قام بها بنك الدم المركزي في 17/9/2019، بعد ذلك جرى نقل المرحومة إلى مستشفى هداسا الإسرائيلي، وقد شخصت بإصابتها بفايروس غير معروف.

وتابعت الوزارة: "بعد عمليات التبرع بالدم، نقوم بإجراء فحوصات على الوحدات المتبرع بها، للتأكد من سلامتها وخلوها من أمراض الكبد الوبائي والإيدز ومرض السفلس، إضافة إلى فحص متخصص آخر للكشف عن الأجسام المضادة الغريبة، حيث كانت الوحدة المتبرع بها من قبل المرحومة سليمة من ناحية فايروس الكبد الوبائي من نوع B و C، إضافة إلى مرض السفلس والإيدز".

واستدركت الوزارة: "إلا أن شقيق المرحومة، اتصل ببنك الدم المركزي أثناء العمل على فحص الوحدات المتبرع بها في تلك الحملة من وجود الأجسام المضادة الغريبة، وطلب إتلاف وحدة الدم الخاصة بشقيقته، بسبب تشخيصها بإصابتها بالفايروس، حيث قام بنك الدم المركزي بإجراء فحص متخصص آخر على وحدة الدم المتبرع بها من قبل المرحومة، وتبين وجود أجسام مضادة غريبة فيها".

وأوضحت الوزارة، أن عمليات التبرع بالدم تكون آمنة من خلال استخدام إبرة التبرع المعروفة، وهي إبرة تستخدم لمرة واحدة، وتكون مغلفة ومعقمة بنسبة 100%، إضافة إلى إجراء فحوصات متخصصة للتأكد من سلامة الوحدة بعد التبرع، أي أن عملية التبرع تكون آمنة بنسبة 100% من لحظة سحب الدم إلى لحظة تزويد مريض آخر بهذه الوحدة أو إحدى مشتقاتها.

واستهجنت الوزارة ما يتم الترويج له عن إصابة المرحومة بالفايروس نتيجة التبرع وتلوث إبرة السحب، مؤكدة أن هذا أمر مقلق وغريب، ويكشف عن خطورة الإشاعات التي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الفايروس الذي أصاب المرحومة لم يكن من خلال التبرع بالدم، حيث كانت المرحومة تعاني من أعراض هذا الفايروس قبل تبرعها بالدم، حسب إفادة الأهل لاحقاً.

وقدمت وزارة الصحة تعازيها الحارة لذوي الطالبة المرحومة، ولأسرة جامعة بيرزيت، ولجميع زملائها، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة

الحركة ترفض التعليق.. صحيفة: مصر تفرج عن 30 عنصراً من الجهاد الإسلامي

الحركة ترفض التعليق.. صحيفة: مصر تفرج عن 30 عنصراً من الجهاد الإسلامي

شاهد: الهيئة العليا لمسيرات العودة تُعلن موعد افتتاح &#34;حديقة العودة&#34;

شاهد: الهيئة العليا لمسيرات العودة تُعلن موعد افتتاح "حديقة العودة"

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال الضفة الغربية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال الضفة الغربية

أحمد بحر يوجه دعوة لفصائل المقاومة والغرفة المشتركة بشأن مسيرات العودة

أحمد بحر يوجه دعوة لفصائل المقاومة والغرفة المشتركة بشأن مسيرات العودة

إصابة 49 فلسطينياً بينهم 22 طفلاً بجمعة &#34;أطفالنا الشهداء&#34; شرق القطاع

إصابة 49 فلسطينياً بينهم 22 طفلاً بجمعة "أطفالنا الشهداء" شرق القطاع

بلدية غزة تُصدر تحذيراً بشأن سمكة (الأرنب) السامة

بلدية غزة تُصدر تحذيراً بشأن سمكة (الأرنب) السامة

هيئة مسيرات العودة توجه تحذيراً للفلسطينيين وتُعلن اسم الجمعة المقبلة

هيئة مسيرات العودة توجه تحذيراً للفلسطينيين وتُعلن اسم الجمعة المقبلة

الحية: آن الأوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب الدولية

الحية: آن الأوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال الضفة الغربية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال الضفة الغربية

أحمد بحر يوجه دعوة لفصائل المقاومة والغرفة المشتركة بشأن مسيرات العودة

أحمد بحر يوجه دعوة لفصائل المقاومة والغرفة المشتركة بشأن مسيرات العودة

الحية: آن الأوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب الدولية

الحية: آن الأوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب الدولية

وزير إسرائيلي: سنُتيح حرية العبادة لليهود بالأقصى قريباً

وزير إسرائيلي: سنُتيح حرية العبادة لليهود بالأقصى قريباً

وفاه مواطن متاثراً بإصابته بحادث سير في جنين

وفاه مواطن متاثراً بإصابته بحادث سير في جنين

توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة بجمعة (أطفالنا الشهداء)

توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة بجمعة (أطفالنا الشهداء)

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين خلال قطفه الزيتون جنوب غرب نابلس

إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين خلال قطفه الزيتون جنوب غرب نابلس

إصابة عدة شبان بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة عدة شبان بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;الممر&#34;

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم "الممر"

بعد وفاة طلعت زكريا.. الجمهور يُشيد بموقف الفنانة بدرية طلبة

بعد وفاة طلعت زكريا.. الجمهور يُشيد بموقف الفنانة بدرية طلبة

ريهانا تتحضّر لزفافها من السعودي حسن جميل.. وفُستانها سيكون بتوقيع هذا المُصمم

ريهانا تتحضّر لزفافها من السعودي حسن جميل.. وفُستانها سيكون بتوقيع هذا المُصمم

قبلات مباغتة من فتاة للفنان مهند الحمدي تشعل المواقع

قبلات مباغتة من فتاة للفنان مهند الحمدي تشعل المواقع

بعد هند البحرينية.. أحلام تتوسط لفنان آخر لدى تركي آل الشيخ

بعد هند البحرينية.. أحلام تتوسط لفنان آخر لدى تركي آل الشيخ

شاهد: الأمير هاري والنجم شيران يحضران لمفاجأة

شاهد: الأمير هاري والنجم شيران يحضران لمفاجأة

وفاة الفنان التونسي لطفي جرمانة‎

وفاة الفنان التونسي لطفي جرمانة‎

خطوة غير متوقعة من منى الغضبان بعد &#34;فضيحة الفيديوهات&#34;

خطوة غير متوقعة من منى الغضبان بعد "فضيحة الفيديوهات"

عربي

16 إصابة بحريق هائل في سجن للنساء بالكويت

16 إصابة بحريق هائل في سجن للنساء بالكويت

إيران: الأمريكان والبريطانيون يتوسلون لليمنيين لقبول وقف إطلاق النار

إيران: الأمريكان والبريطانيون يتوسلون لليمنيين لقبول وقف إطلاق النار

زعيم سوداني يستبعد استقرار بلاده بالفترة الانتقالية

زعيم سوداني يستبعد استقرار بلاده بالفترة الانتقالية

واشنطن ترسل آلاف الجنود إلى السعودية

واشنطن ترسل آلاف الجنود إلى السعودية