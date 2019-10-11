صحيفة: مصر تفرج عن 30 عنصراً بالجهاد الإسلامي.. والحركة ترفض التعليق

قالت صحيفة (القدس) المحلية: إن السلطات المصرية أفرجت في الأيام الأخيرة عن عدد من المعتقلين التابعين لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه جرى اعتقالهم لدى عودتهم للقطاع قادمين من لبنان وبلدان أخرى.





وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر فلسطينية بالقاهرة، لم تسمها، أن عملية الإفراج تمت على دفعات، وشملت نحو 30 عنصراً من حركة الجهاد الإسلامي، اعتقلوا لفترات تفاوتت ما بين اسبوع ونصف الى شهرين.



وأشارت الصحيفة، إلى أن عملية الإفراج تمت بعد اتصالات بين قيادة حركة الجهاد الإسلامي ومسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، لافتاً إلى أن العلاقة بين مصر والجهاد الإسلامي في أعلى مستوياتها.





ولفتت الصحيفة، إلى أن الحركة تواصل جهودها للإفراج عن عنصرين آخرين، أحدهما اعتقل بشكل مفاجئ أثناء تواجده قرب ميدان التحرير في القاهرة مؤخراً، والآخر اعتقل قبل أكثر من شهر ونصف، لأسباب لم توضح، أثناء خروجه من قطاع غزة.





بدورها تواصلت "دنيا الوطن" مع عدد من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، الذين رفضوا التعليق على تلك الأنباء، مؤكدين على عمق العلاقة بين الحركة ومصر، لافتين إلى جهود تبذل بشكل دائم لتحسين العلاقات المصرية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن