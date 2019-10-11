إيران: الأمريكان والبريطانيون يتوسلون لليمنيين لقبول وقف إطلاق النار

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رام الله - دنيا الوطن

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي: إن الأمريكيين والبريطانيين يرسلون إلى اليمنيين وساطات من أجل المصالحة، ويتوسلون إليهم لقبول وقف إطلاق النار.



وأوضح سلامي، وفق وكالة (مهر) الإيرانية، أن الشعب اليمني شعب مقاوم على الرغم من شن أعنف الهجمات عليه، مشيراً إلى أن الحرس الثوري يعتبر مؤسسة شعبية وتقف دوما وأينما كانت إلى جانب الشعب.



وأضاف أن "أولوية "الحرس الثوري" هي العمل الجهادي والروح الجهادية، وقد وضعناها في مقدمة برامجنا لإزالة الحرمان من خلال التواجد في الساحات الجهادية والاقتصاد المقاوم ودعم ازدهار الإنتاج".



وأكد القائد العام للحرس الثوري على أن مقاومة الشعب الإيراني للأعداء ليس لها حدود، مشدداً على أن طهران لن تسمح للعدو بالدخول إلى أراضيها.



وتابع: "بتواجدنا في مناطق بعيدا عن حدود البلاد، سنقطع الطريق على العدو ونمنعه من بث المؤامرات والقيام بأعمال عدائية"، مشيراً إلى أن الحرس الثوري سيوسع من رقعة المقاومة.



ولفت اللواء سلامي إلى أن العدو أرغم على التراجع عندما رأى المقاومة الإيرانية، مبينا أن طريق المقاومة واضح وأن الواجب اليوم يكمن في مواصلة طريق المقاومة البالغ الصعوبة.