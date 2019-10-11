دولي

محكمة أمريكية تأمر بتسليم سجلات ترامب المالية لمجلس النواب

محكمة أمريكية تأمر بتسليم سجلات ترامب المالية لمجلس النواب
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية بالعاصمة واشنطن، الجمعة، بتسليم سجلات الرئيس دونالد ترامب المالية، إلى مجلس النواب.

وقالت المحكمة، في قرارها، إنه يتعين على النواب الحصول على الوثائق التي طلبوها من شركة "مزارز يو إس إيه" التي توفر الخدمات المالية لترامب، وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية.

وفي نيسان/أبريل الماضي، طالبت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب، شركة "مزارز" بتقديم وثائق وسجلات تخص ترامب، وترصد معاملاته المالية خلال الفترة بين عام 2011 و عام 2018.

ويطالب المشرعون بتلك الوثائق في إطار عزمهم فتح تحقيقات بشان أوضاع ترامب المالية واحتمالية وجود أي تضارب مصالح بين معاملاته الشخصية ومنصبه الرئاسي.

يشار أن الرئيس الأمريكي يمكنه الاستئناف على القرار أمام المحكمة العليا.

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