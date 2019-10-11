شؤون فلسطينية

شاهد: الهيئة العليا لمسيرات العودة تُعلن موعد افتتاح "حديقة العودة"

شاهد: الهيئة العليا لمسيرات العودة تُعلن موعد افتتاح "حديقة العودة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، موعد افتتاح حديقة العودة في مخيم ملكة شرق مدينة غزة .

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، الجمعة: إنها ستفتتح حديقة العودة في مخيم العودة شرق مدينة غزة يوم الأحد المقبل، مشيرةً إلى أن مساحة الأرض التي أقيمت عليها الحديقة كانت عبارة عن تجمع للركام ومخلفات البيوت التي دمرها الاحتلال خلال العدوان على غزة.

وأكدت أن الهدف من إقامة الحديقة على تلك المساحة، هو تعمير تلك المنطقة وتشجيع الأهالي على إصلاح وزراعة الأراضي هناك، موضحة أن الحديقة مفتوحة للأهالي، بهدف تشجيعهم للتوجه للمناطق الشرقية وإعادة إحيائها.

وبينت أنه تم زراعة الحديقة بعشرات الأشجار الخضراء وتوفير أماكن جلوس عائلية وخاصة، كما تم إنشاء المرافق اللازمة في المكان، وتضم الحديقة مكتبا لعمل الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت الهيئة إنه في حال توفر الإمكانيات اللازمة ستسعى لإقامة سلسلة من الحدائق والمشاريع الحيوية المماثلة في باقي المخيمات الخمسة في المناطق الشرقية لقطاع غزة.








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