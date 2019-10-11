مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، مركبات المواطنين بالحجارة، على الطريق الواصل بين محافظتي قلقيلية ونابلس، شمال الضفة الغربية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة قرب بلدة جينصافوط على الطريق الواصل بين محافظتي قلقيلية ونابلس، ما أدى للحاق أضرار في بعضها، وفق (وفا).