شؤون فلسطينية

أحمد بحر يوجه دعوة لفصائل المقاومة والغرفة المشتركة بشأن مسيرات العودة

أحمد بحر يوجه دعوة لفصائل المقاومة والغرفة المشتركة بشأن مسيرات العودة
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
وجه القيادي في حركة حماس، أحمد بحر، دعوة لفصائل المقاومة الفلسطينية والغرفة المشتركة، مطالباً إياهم بالعمل على حماية مسيرات العودة وخاصة الأطفال وفرض معادلة المقاومة على الأرض وفي الميدان لحماية جميع المدنيين.أكد أنها ترتقي لجرائم حرب.

ودعا بحر، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة، الجمعة، أحرار العالم للعمل على محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم التي ترتكب بشكل مستمر بحق الأطفال.

وأكد أن انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال في فلسطين ترتقي لجرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني، موضحاً أن الاحتلال تعمد قتل الأطفال في شهداء مسيرات العودة وهم يمثلون 25% من نسبة الشهداء، كما أشار إلى استهدافهم بالاعتقال في مدن الضفة الغربية.

وحمل الاحتلال مسئولية استهداف الأطفال وقتل الطفولة التي تحميها جميع القوانين الإنسانية الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع، مثمناً صمود أبناء شعبنا. 

وقال: "شعبنا يستحق التقدير والشكر من أعماق قلوبنا لأنه يملك الإرادة والعزيمة ومصمم على مواصلة مسيرات العودة"، وعبر عن تحيته للجرحى الذين قدموا دمائهم في سبيل الله والوطن.

وأشار إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.

ولفت إلى أن مسيرات العودة والمقاومة من خلفها هي التي تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية، موجهاً تحية للشهداء والجرحى وكل من ضحى من أبناء شعبنا في سبيل تحرير فلسطين، مؤكداً أن صمود شعبنا هو طريق استردادهم حقوقهم التي حرموا منها بسبب الحصار، وشعبنا اليوم يسطر ملحمة جديدة في النضال الفلسطيني لاسترداد حقوقه، كما حيا الهيئة العليا لمسيرات العودة لما تبذله من جهود كبيرة.

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