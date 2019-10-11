دولي

أمريكا توجه رسالة حازمة لتركيا بشأن "نبع السلام"

أمريكا توجه رسالة حازمة لتركيا بشأن "نبع السلام"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع الأميركي، مارك آسبر: إن البنتاغون يدعو بحزم تركيا لوقف العملية العسكرية في سوريا، لأنها قد تهدد العسكريين الأميركيين ونجاح محاربة تنظيم الدولة.

ووقال البنتاغون في بيان، وفق وكالة (سبوتنك): "بالأمس، تحدث وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار عبر الهاتف وناقشا الوضع في شمال شرق سوريا، وأوضح إسبر أن الولايات المتحدة تعارض الإجراءات غير المنسقة التي تقوم بها تركيا لأنها تعرض للخطر التقدم الذي أحرزه التحالف المناهض لتنظيم الدولة".

وأضاف إسبر: "في إطار المكالمة حث الوزير الأمريكي تركيا بقوة على التوقف عن إجراءاتها في شمال شرق سوريا من أجل زيادة احتمالات توصل الولايات المتحدة وتركيا وشركائنا لسبيل مشترك لتهدئة الوضع قبل أن يتعذر إصلاحه".

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم " نبع السلام"، مشيرةً إلى أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة تنظيم الدولة.

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