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إيران تكشف عن طلب قدمه ولي العهد السعودي عبر باكستان

إيران تكشف عن طلب قدمه ولي العهد السعودي عبر باكستان
ولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: إن رئيس وزراء باكستان قدم رسالة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يطلب فيها الحوار مع طهران.

وأضاف ربيعي، وفق وكالة (مهر) الإيرانية، الجمعة: "لا نرى أي دواع للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين أو في ظل غيابهم".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "قامت دول عديدة وبنوايا حسنة ببذل جهود لإزالة التوتر بين طهران والرياض حتى أن بعضهم كان يحمل رسالة من السعودية".

واستطرد: "على المستوى الإعلامي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني رسميا أن ولي العهد السعودي طلب منه أن يتفاوض مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن السعودية".

وكان المتحدث قد صرح يوم الاثنين، بأن طهران ستواصل جهودها لتهدئة التوتر بمنطقة الخليج، عن طريق تحسين العلاقات مع جيرانها العرب في الخليج.

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