إصابة 49 فلسطينياً بينهم 22 طفلاً بجمعة "أطفالنا الشهداء" شرق القطاع

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن الطواقم الطبية تعاملت مع 49 إصابة مختلفة منها 21 بالرصاص الحي، مشيرةً إلى أن من بين الإصابات عدد من الأطفال.





وأوضحت الوزارة، الجمعة، أن 22 طفلاً اصيبوا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيمات العودة شرق قطاع غزة، وذلك في جمعة "أطفالنا الشهداء".





هذا وتوافدت الجماهير الفلسطينية، بعد عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرات جمعة (أطفالنا الشهداء).



وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت المواطنين، للمشاركة في فعاليات جمعة (أطفالنا الشهداء) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وأكدت الهيئة، على استمرار المسيرات بلسميتها وشعبيتها، حتى تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، والتي تتمثل في كسر الحصار عن قطاع غزة، وعودة اللاجئين.

رام الله - دنيا الوطن