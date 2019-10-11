بلدية غزة تُصدر تحذيراً بشأن سمكة (الأرنب) السامة

أصدرت بلدية غزة، تنويهاً مهماً حول سمكة (الأرنب السامة)، مشيرةً إلى أن التنويه صدر بعد رصد تداول بعض الصيادين والباعة للسمكة.





وقالت البلدية، عبر صحفتها الرسمية بفيسبوك: إنه يمنع صيد، أوبيع، أو شراء، أو تداول السمكة والتي يُطلق عليها أيضاً سمكة الثعبان أو الفوغو، سواء بشكلها الطبيعي، أو مسلوخة أو مطبوخة أوغير ذلك.





وأضافت البلدية: "يطلق عليها اسم الأرنب بسبب مماثلة أسنانها وعمليه سلخ جلدها للأرنب، والسموم الموجودة في السمكة الواحدة تكفي لقتل مجموعة من الناس".





وتابعت: "السم موجود تحت الجلد وبالقرب من النخاع والكبد وهو المكان الرئيسي وحتى العظم والأسنان وعملية الطبخ لا تعالج هذه السموم، وتحتوي السمكة على سموم شديدة يمكنها قتل الإنسان".





واستطردت: "السمكة نوعان: نوع سام (لون أزرق وأبيض) وهو المتداول، والنوع غير السام (مائل للأخضر) غير موجود حاليا، كما تم رصد دخولها لبحر قطاع غزة في عامي 2013 و 2008 وانتشارها مرتبط بظاهرة التغير المناخي العالمي وعوامل مساهمة أخرى".





وأكملت: "تحتاج لقدرات وخبرات خاصة للقيام بعملية طبخها غير موجودة محلياً وموجودة عالمياً، كما ندعو لعدم الإستهتار، فالموضوع مرتبط تماماً بحياة وسلامة المجتمع بكافة فئاته، وتم رصد حالات اصابة منذ عدة أشهر في المستشفيات المحلية".





واستكملت: "تقوم طواقم مراقبة الأغذية في البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة بجولات كشف على الأسواق ومحال بيع الأسماك للتأكد من عدم تداولها، وتحذر كل من يتداولها تحت طائلة القانون".



رام الله - دنيا الوطن