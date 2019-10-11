هيئة مسيرات العودة توجه تحذيراً للفلسطينيين وتُعلن اسم الجمعة المقبلة

حذرت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية من التعاطي مع أساليب مخابرات الاحتلال في جمع المعلومات تحت غطاء الجمعيات الصحية والخيرية أو من خلال المنسق.



وأعلنت الهيئة، في بيان صحفي لها، الجمعة، اسم الجمعة الـ 79 من المسيرات، مشيرةً إلى أنها ستحمل اسم "لا للتطبيع"، مضيفةً: "جمعة اليوم تأتي احتراماً لدماء الشهداء الأطفال الذين ارتقوا على مدار الصراع مع الاحتلال، خاصة وأن منظمات حقوق الإنسان الدولية تصمت أمام جرائم الاحتلال بحق الأطفال".



وتابعت: "ندعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها عن ضمان حماية الأطفال في مسيرات العودة، ونجدد استمرار مسيرات العودة بطابعها السلمي والشعبي مصممين على تطويرها، وندعو المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والطفل إلى إحالة الجرائم للمحاكم الدولية".





رام الله - دنيا الوطن