شؤون فلسطينية

الحية: آن الأوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب الدولية

الحية: آن الأوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب الدولية
خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنه آن الأوان لجر قادة الاحتلال الإسرائيلي لمحاكم جرائم الحرب الدولية.

وأوضح الحية، في تصريحات له بمخيم العودة (ملكة) شرق غزة، أن جمعة "أطفالنا الشهداء" تحمل العديد من الدلالات، متابعاً: "أولها أن المسيرات مستمرة حتى تحقق أهدافها، رغم ما يقدمه أبناء شعبنا من أطفال ونساء وممرضين وإعلاميين وتضحيات في وجه هذا الاحتلال".

وأضاف الحية: "إن استمرار مسيرات العودة يؤكد شعبيتها وسلميتها، وتترسخ كل يوم على أنها فعل مقاوم له أشكال متعددة يحمل قضايا وهموم الشعب الفلسطيني، وهذه الجمعة لمحاكمة الاحتلال في أحد بنود جرائمه وهو قتل الأطفال اليوم".

وأشار الحية، إلى أن الاحتلال قتل من أطفال شعبنا الفلسطيني في غضون عام ونصف أكثر من 40 طفلا وجرح أكثر من 250 اخرين بالرصاص الحي رغم عدم تشكيلهم خطرا على الجنود المدججين بالسلاح.

وأوضح أن "هذا يؤكد انعدام الأخلاق والقيم الإنسانية لدى الاحتلال وجيشه القاتل الذي يدوس كل الأعراف والقوانين الدولية تحت ضربات سلاحهم".

وتابع الحية: "آن الأوان أن يعرف العالم حقيقة هذا الاحتلال الذي دلّس وزّيف للعالم حقيقته القاتلة الإرهابية منذ أكثر من 70 عاماً وهو يقتل المباني والمنشآت والمقدسات ويقتل الإنسان بدم بارد من رجال ونساء وأطفال وممرضين وإعلاميين".

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