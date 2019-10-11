شاهد: هتاف جماهير كرة قدم لصدام حسين يشعل أزمة بين الأردن والكويت









رام الله - دنيا الوطنأثار هتاف باسم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أطلقه مشجعون خلال مباراة جمعت المنتخب الأردني ونظيره الكويتي ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشعل أزمة بين الأردن والكويت.وأبدى وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، خلال اتصال هاتفي، لنظيره الأردني أيمن الصفدي "استياء واستهجان" بلاده لما صدر عن جماهير أردنية، وفق وكالة (الأنباء) الكويتية.وقال الصباح: إن "الھتافات تمثل إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لھا بصلة بل وتشويھا لمقاصدھا"، حيث نقل البيان عن الوزير الصفدي "أسفه واستياءه من ھذه التصرفات التي لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية، وما يكنّه الشعب الأردني من تقدير لأشقائه في الكويت".وأكد الصفدي أن بلاده "لن تقبل بمثل ھذه الإساءات وستباشر اتخاذ إجراءاتھا لمعرفة من يقف خلفھا ومحاسبته".وفي وقت سابق الخميس، رفض الاتحاد الأردني لكرة القدم، في بيان، الهتافات التي اعتبرها "خارجة عن الأطر الرياضية"، خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي الخميس.وأشار الاتحاد إلى أنه "سيتخذ كل الإجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين الذين لا يمثلون الأردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة"، مؤكداً "الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمع الأردن والأشقاء في الكويت في المجالات كافة ومنها كرة القدم".