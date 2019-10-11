وفاه مواطن متاثراً بإصابته بحادث سير في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

توفي المواطن وليد مصطفى خالد خمايسه (44 عاما)، من سكان بلدة اليامون، إثر إصابته بحادث سير وقع شمال جنين في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس.



وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "إن الحادث ذاتي وقع على شارع جنين _ حيفا شمال مدينة جنين، نتج عنه ثلاث إصابات من بينها المواطن خمايسه، والذي أعلن الأطباء عن وفاته اليوم الجمعة".



وأكد ارزيقات، بأن خبراء الحوادث، باشروا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث كما تم إعلام النيابة العامة.