توافد الجماهير لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة بجمعة (أطفالنا الشهداء)

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رام الله - دنيا الوطن

توافدت الجماهير الفلسطينية، بعد عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات مسيرات جمعة (أطفالنا الشهداء).



وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، قد دعت المواطنين، للمشاركة في فعاليات جمعة (أطفالنا الشهداء) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



أكدت الهيئة، على استمرار المسيرات بلسميتها وشعبيتها، حتى تحقيق أهدافها التي انطلقت من أجلها، والتي تتمثل في كسر الحصار عن قطاع غزة، وعودة اللاجئين.