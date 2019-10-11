إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين خلال قطفه الزيتون جنوب غرب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب المواطن عيسى حامد صالح رمضان (55 عاما)، اليوم الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين عليه خلال قطفه ثمار الزيتون، في قرية تل جنوب غرب نابلس.



وأفادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من مستوطني (جلعاد زوهر) المقامة عنوة على أراضي المواطنين في قريتي تل وصرّة، هاجمت المواطنين أثناء تواجدهم في أراضيهم لقطف الزيتون، ما أدى لإصابة المواطن رمضان بكسر في يده اليمنى، نقل إثرها للمستشفى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).