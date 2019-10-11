صور: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي السورية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بوقوع عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، بالقامشلي.
وقال متحدث باسم (قوات سوريا الديمقراطية): "إن انفجار السيارة الملغومة وقع في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد".
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بوقوع عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، بالقامشلي.
وقال متحدث باسم (قوات سوريا الديمقراطية): "إن انفجار السيارة الملغومة وقع في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد".
التعليقات