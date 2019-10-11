صور: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة القامشلي السورية























رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بوقوع عدد من القتلى والجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة، اليوم الجمعة، بالقامشلي.وقال متحدث باسم (قوات سوريا الديمقراطية): "إن انفجار السيارة الملغومة وقع في مدينة القامشلي التي يسيطر عليها الأكراد".