إصابة عدة شبان بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

مواجهات في كفر قدوم - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من الشبان بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).