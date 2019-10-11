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قبل أيام حاسمة.. نبيل القروي يتهم قيس سعيّد بأنه "ذراع" لحزب النهضة

قبل أيام حاسمة.. نبيل القروي يتهم قيس سعيّد بأنه "ذراع" لحزب النهضة
نبيل القروي
رام الله - دنيا الوطن
اتهم المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الخميس منافسه قيس سعيّد بأنه "ذراع" لحزب النهضة، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

كما نفى القروي في أول لقاء تلفزيوني له، عقب خروجه من السجن يوم الخميس، أن يكون قد توصل إلى "اتفاق" مع أحد الأطراف مقابل خروجه.

وقال القروي في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونية خاصة: إن "قيس سعيّد هو ذراع من أذرع النهضة، مثلما كان المنصف المرزوقي".

وقال القروي، رئيس حزب "قلب تونس" الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية بنيله 38 مقعدا، "لن ندخل أبدا في حكومة النهضة... التي لم تفعل شيئا للتونسيين منذ 8 سنوات"، مضيفا "برنامجنا غير برنامج النهضة".

وتابع القروي "الائتلاف الحاكم هو من وضعني في السجن"، كما نقل موقع (فرانس 24).

ونفى القروي أن يكون قام "بأي توافق" مقابل خروجه من السجن، وذلك في أول تصريح صحفي له منذ خروجه من السجن. وأضاف "بالأمس، أخرجني القضاء، ولم أقم بأي توافق مع أي طرف، لا النهضة ولا الحكومة ولا يوسف الشاهد".

وتتزامن تصريحات القروي مع انطلاق محتمل للمشاورات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، توصلا إلى توافقات لتشكيل الحكومة.

وتجرى الجولة الثانية والأخيرة، من الانتخابات الرئاسية التونسية، في 13 من الشهر الجاري، فيما بدأ التونسيون في الخارج بالإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

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