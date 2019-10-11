رغم إجراءات الاحتلال.. 45 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدّى نحو 45 ألف مصل، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس، رغم إجراءات الاحتلال المشددة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن المصلين بدأوا بالتوافد إلى "الأقصى" منذ ساعات الصباح الباكر، مضيفة أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية عند بوابات المسجد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يشار إلى أن قوات الاحتلال نشرت عناصرها في الشوارع المحيطة بالبلدة القديمة، ومنعت وصول الشبان إلى المسجد الأقصى، بعد تفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.