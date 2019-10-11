إصابة أربعة أشخاص في حادث طعن بمركز تجاري شمال بريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص أصيبوا، في حادث طعن، بمركز آرنديل التجاري في مدينة مانشستر، شمال البلاد.
وأضافت الشرطة وفق ما نقلت قناة (العربية): أن مركز "آنديل" التجاري في مانشستر، تم إخلاؤه بعد حادثة الطعن.
أفادت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص أصيبوا، في حادث طعن، بمركز آرنديل التجاري في مدينة مانشستر، شمال البلاد.
وأضافت الشرطة وفق ما نقلت قناة (العربية): أن مركز "آنديل" التجاري في مانشستر، تم إخلاؤه بعد حادثة الطعن.
يتبع..
التعليقات