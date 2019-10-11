إصابة أربعة أشخاص في حادث طعن بمركز تجاري شمال بريطانيا

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رام الله - دنيا الوطنأفادت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، أن أربعة أشخاص أصيبوا، في حادث طعن، بمركز آرنديل التجاري في مدينة مانشستر، شمال البلاد.وأضافت الشرطة وفق ما نقلت قناة (العربية): أن مركز "آنديل" التجاري في مانشستر، تم إخلاؤه بعد حادثة الطعن.