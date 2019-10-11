شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض الاقتحامات التي تستهدف المسجد الأقصى

المطران حنا: نرفض الاقتحامات التي تستهدف المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، رفضه الاقتحامات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون لباحات المسجد الأقصى.

واعتبر في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بأن الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على ملف السياحة والزيارة للأقصى، فهنالك بون وفرق كبير بين الزيارة السياحية والاقتحامات الاستفزازية وما يقوم به المستوطنون إنما هي اقتحامات تحمل بعداً استفزازياً سياسياً معادياً لشعبنا الفلسطيني، كما أنه يحمل في طياته سياسة مبيتة بحق المسجد الأقصى.

وأضاف لدى استقباله اليوم وفدا من موظفي الاوقاف الاسلامية في القدس .: "لا نعترف بأية جهة أخرى غير الأوقاف الإسلامية في التعاطي مع مسألة السياحة الدينية داخل باحات المسجد الأقصى، ونطالب الوفود الأجنبية الزائرة للقدس والتي ترغب بزيارة المسجد الأقصى بأن تنسق زياراتها مع الأوقاف الإسلامية وليس مع أية جهات أخرى مرتبطة بالاحتلال، فهنالك فرق كبير ما بين الزيارة وما بين الاقتحام.

وتابع: أن أولئك الذين يقتحمون الأقصى ويستهدفونه إنما هم ذاتهم الذين يستهدفون أوقافنا المسيحية فكلنا مستهدفون ويراد لنا أن نحزم أمتعتنا وأن نغادر مدينتنا.

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