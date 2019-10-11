"النضال الشعبي" تدين العملية العسكرية التركية على الأراضي السورية



وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما تقوم به تركيا من عملية عسكرية والدخول إلى الأراضي السورية ،بدأت تتكشف معالمه بالأطماع التركية التي تساهم في تدهور الأوضاع والاعتداء على جيرانها.



وأشارت إلى أن ذلك مخالف للقانون الدولي ويعتبر عدواناً وتعدياً يتطلب موقفاً حازماً من جامعة الدول العربية.



ودعت الجبهة كافة الدول العربية لموقف موحد تجاه هذا "الاعتداء" الذي بمثابة اعتداء على كافة الدول العربية.



واختتمت الجبهة أن الامم المتحدة ملزمة بالتدخل حسب القانون الدولي والاتفاقيات بين الدول لا يجوز لتركيا دخول الأراضي السورية وهذا أمر سوف تكون له تداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها.

رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، ما وصفته "الاعتداء" التركي على أراضي الجمهورية العربية السورية، معتبرة ذلك بمثابة "عدوان سافر".