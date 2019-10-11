المواطنون بقطاع غزة يستعدون للمشاركة في جمعة "أطفالنا الشهداء"

مسيرات العودة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

يستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم، للمشاركة في فعاليات "الجمعة 78" من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيان صحفي، جماهير شعبنا للمشاركة في هذه الجمعة التي تحمل شعار "أطفالنا الشهداء".



ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لإدانة جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأطفال سواء قتلهم بدم بارد أو اعتقالهم وملاحقتهم.



وقالت في بيان لها: إننا في جمعة أطفالنا الشهداء نؤكد على الطابع الشعبي والسلمي لمسيرات العودة وكسر الحصار ونؤكد حرصنا على سلامة المشاركين والعمل على حمايتهم من قناصة جيش الاحتلال.



وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاعتداء على الطفولة وانتهاك حقوق الطفل ونطالب العالم ومنظماته بتحمل مسؤولياتهم.