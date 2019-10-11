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التونسيون بالخارج يصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

التونسيون بالخارج يصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ التونسيون المقيمون بالخارج، اليوم الجمعة، عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، للاختيار بين المرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

وتتواصل عملية الاقتراع بالخارج إلى غاية الأحد، موعد تصويت التونسيين بالداخل، كما نقلت وكالة (الأناضول).

ووفق أرقام الهيئة، فإن عدد الناخبين في الخارج يبلغ 385 ألفا و546 ناخباً يتوزعون على 6 دوائر انتخابیة بواقع 57 ألفا و669 ناخبا مسجلون في "دائرة إيطاليا"، و88 ألفا و657 ناخبا مسجلون في "دائرة فرنسا1" و117 ألفا و51 ناخبا مسجلون في "دائرة فرنسا2".

وهذا يضاف إلى 28 ألفا و574 ناخبا مسجلون في "دائرة ألمانيا" و57 ألفا و775 ناخبا مسجلون في "دائرة الأمريكيتين وباقي أوروبا"، و35 ألفا و820 ناخبا مسجلون في "دائرة العالم العربي وباقي دول العَالم".

وخصصت الهيئة 386 مركزا للاقتراع بالخارج يتولى الإشراف عليها 1800 رئيس مركز، في 46 دولة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالداخل والخارج 7 ملايين و81 ألفًا و307 ناخبين، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي 17 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل بن سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58%.

وحددت الهيئة رسميا، 13تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موعدًا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات.

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