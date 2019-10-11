بينهم وزراء.. إحالة ملفات تسعة مسؤولين للقضاء في العراق

أحالت السلطات القضائية العراقية، ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى المحاكمة، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.



وكتب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، في بيان صحفي اليوم الجمعة: "أحلنا عددا مهما من قضايا الفساد إلى القضاء، وتتعلق هذه القضايا بتسعة من كبار المسؤولين".



وأضاف أن "الإحالة تمت بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصوليا في أسرع وقت ممكن"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتابع أن "القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات (الصناعة والمعادن، والنقل، التعليم العالي، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير وأربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين)، كما ستتم إحالة ملفات أخرى تباعا إلى القضاء أصوليا لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون".



رام الله - دنيا الوطن