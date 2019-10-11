كتائب القسام تنعى أحد قادتها في بيت لاهيا توفي إثر مرض عضال



ونعت كتائب القسام في بيانها عسكري البسيوني من مسجد "عمر بن عبد العزيز" في بيت حانون، والذي توفي اليوم الجمعة 12 صفر 1441هـ الموافق 11/10/2019م إثر مرضٍ عضال.



وأضافت "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

رام الله - دنيا الوطننعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحد قادتها الميامين الأبطال محمد يوسف عبد القادر البسيوني، من بيت حانون شمال قطاع غزة، والذي توفي إثر مرضٍ عضال.