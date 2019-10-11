الشرطة تصدر بياناً بشأن إيقاف أشخاص لمركبة بداخلها فتاة في رام الله

أصدرت الشرطة الفلسطينية اليوم الجمعة، بياناً بشأن إيقاف مركبة بداخلها فتاة في رام الله أمس الخميس.







وأكد ارزيقات أنه وبإجراءات متابعة الكاميرات، تبيّن بأن والد الفتاة وعدداً من أقربائها اصطحبوها لمنزلهم بضواحي القدس بسبب خلافات عائلية.

وبيّن إن الإجراءات مستمرة لإحضارها وتقديم الحماية اللازمة لها مناشداً كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لضرورة تحرّي الدقة في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها الرسمية. وأضاف: "على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان فيما باشرت إدارة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ونشر حواجز في رام الله ومحافظات أخرى.

وقال العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة: إنه في ساعات مساء أمس، قام عدد من الأشخاص بإيقاف مركبة وبداخلها فتاة وقاموا باصطحابها معهم بمركبة تحمل لوحة تسجيل صفراء والهروب من المكان.