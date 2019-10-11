حلف (ناتو) يتوقع من تركيا ضبط النفس بشأن العملية العسكرية شمال سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ: إن الحلف ملتزم بالحفاظ على أمن تركيا.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة): أنه شارك "مخاوفه" من العملية العسكرية مع وزير الخارجية التركي.



وتوقع ستولتنبرغ من تركيا ضبط النفس بشأن العملية العسكرية شمال سوريا.



وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: قال إن أنقرة قدمت معلومات حول العملية العسكرية شرقي الفرات، لأمين عام حلف (ناتو).



وبدأت تركيا يوم الأربعاء الماضي عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، للتخلص كما تقول من "جماعات إرهابية" في المنطقة.