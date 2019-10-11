فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام

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رام الله - دنيا الوطن

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد يوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في تموز/ 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.



وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من كانون الأول/ديسمبر.