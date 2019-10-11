أوغلو: على حلفاء أنقرة أن يتفهموا مخاوف تركيا





وبدأت تركيا يوم الأربعاء الماضي عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، للتخلص كما تقول من "جماعات إرهابية" في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو: إن أنقرة قدمت معلومات حول العملية العسكرية شرقي الفرات، لأمين عام حلف (ناتو).وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام عربية: أن أنقرة توفي بمسؤولياتها تجاه عضويتها في الحلف، مشيراً إلى أنه "لم ولن نستهدف المدنيين في العملية العسكرية شمال سوريا".وشدّد تشاووش أوغلو على أن على حلفاء أنقرة أن يتفهموا مخاوف تركيا، وفق تعبيره.