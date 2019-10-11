شؤون فلسطينية

للمرة الثانية خلال شهرين.. الاحتلال يحطم النُصب التذاكري للشهيد عبيد في العيسوية

للمرة الثانية خلال شهرين.. الاحتلال يحطم النُصب التذاكري للشهيد عبيد في العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن قيام سلطات الاحتلال، وللمرة الثانية خلال شهرين، بتحطيم النُصب التذكاري للشهيد محمد سمير عبيد في العيسوية، يعكس حالة الحقد والعنصرية لدى الاحتلال الاسرائيلي من تصاعد غضب الشباب المقدسي ضد الاحتلال وممارساته الاجرامية اليومية  في القدس المحتلة .

في المرة الاولى، خلال تموز الماضي، أقدمت قوات الاحتلال على تحطيم النصب التذكاري للشهيد عبيد، والذي وضع مكان استشهاده، وصادرت صورا للشهيد من محيط منزله، وذلك بأمر مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ،وحسب تغريدته المرفقة باللغة العبرية  جاء فيها: "بأمر مني وبالتنسيق مع رئيس البلدية موشيه ليون وأجهزة الأمن والتنفيذ، تمت إزالة النصب التذكاري الذي وضع تخليدا للإرهابي محمد عبيد في العيسوية،  لن نسمح بذلك" وفق زعمه.

وفي المرة الثانية، امس، اقتحم عشرات الجنود "حارة  الشهيد عبيد، وحاصروا المنطقة بالكامل، حيث  قامت قوات الاحتلال بإلقاء القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية في محيط منزل الشهيد، واعتدت على الشبان  لابعادهم عن المكان، وشرعوا بتحطيم وتكسير النصب التذكاري".

وذكرت الجبهة الديمقراطية في بيانها، أن رمزية الشهيد محمد عبيد، إلى جانب كل شهداء شعبنا الفلسطيني، محفورة  في ذاكرة ووعي شعبنا الفلسطيني، ولن تنال منها كل محاولات الاحتلال الفاشية.

ومن الجدير بالذكر أن الجبهة الديمقراطية نعت  شهيدها محمد سمير عبيد بتاريخ 27/6/2019، الذي استشهد على اثر إصابته برصاصة غادرة في قلبه جراء هجوم جيش الاحتلال على بلدة العيسوية، وأشارت الجبهة أن "الشهيد الرفيق محمد عبيد أمضى ما مجموعه أربعة سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

أخبار ذات صلة

المواطنون بقطاع غزة يستعدون للمشاركة في جمعة &#34;أطفالنا الشهداء&#34;

المواطنون بقطاع غزة يستعدون للمشاركة في جمعة "أطفالنا الشهداء"

كتائب القسام تنعى أحد قادتها في بيت لاهيا توفي إثر مرض عضال

كتائب القسام تنعى أحد قادتها في بيت لاهيا توفي إثر مرض عضال

الشرطة تصدر بياناً بشأن إيقاف أشخاص لمركبة بداخلها فتاة في رام الله

الشرطة تصدر بياناً بشأن إيقاف أشخاص لمركبة بداخلها فتاة في رام الله

إصابة شاب من قباطية برصاص الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة

إصابة شاب من قباطية برصاص الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة

مخطط إسرائيلي لإقامة منشأة لاستخلاص الطاقة من النفايات في الضفة الغربية

مخطط إسرائيلي لإقامة منشأة لاستخلاص الطاقة من النفايات في الضفة الغربية

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

الأمم المتحدة تعلّق على تسمية &#34;الشهداء الأطفال&#34; على جمعة مسيرات العودة اليوم

الأمم المتحدة تعلّق على تسمية "الشهداء الأطفال" على جمعة مسيرات العودة اليوم

بالصور: قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي وتعيث فيه خراباً

بالصور: قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي وتعيث فيه خراباً

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

كتائب القسام تنعى أحد قادتها في بيت لاهيا توفي إثر مرض عضال

كتائب القسام تنعى أحد قادتها في بيت لاهيا توفي إثر مرض عضال

للمرة الثانية خلال شهرين.. الاحتلال يحطم النُصب التذاكري للشهيد عبيد في العيسوية

للمرة الثانية خلال شهرين.. الاحتلال يحطم النُصب التذاكري للشهيد عبيد في العيسوية

إصابة شاب من قباطية برصاص الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة

إصابة شاب من قباطية برصاص الاحتلال بمحاذاة الجدار العنصري قرب بوابة برطعة

بالصور: قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي وتعيث فيه خراباً

بالصور: قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي وتعيث فيه خراباً

المالكي يترأس وفد فلسطين المشارك بأعمال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

المالكي يترأس وفد فلسطين المشارك بأعمال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

مصرع مواطن وإصابة خمسة آخرين بحادث سير شمال شرق نابلس

مصرع مواطن وإصابة خمسة آخرين بحادث سير شمال شرق نابلس

الشرطة والنيابة تحققان في ظروف وفاة طفل (14 عاما) بطولكرم

الشرطة والنيابة تحققان في ظروف وفاة طفل (14 عاما) بطولكرم

الشرطة تعتقل شخصاً مشتبه بدهسه شُرطييْن بضواحي القدس

الشرطة تعتقل شخصاً مشتبه بدهسه شُرطييْن بضواحي القدس

منوعات

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

أبناء عمرو دياب يتجاهلون تهنئته بعيد ميلاده ودينا الشربيني تتصدر الاحتفال

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

سلمى رشيد تضعُ مولودها الأوّل.. وتختارُ له هذا الاسم الغريب

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;الممر&#34;

شاهد: أحمد عز يفجر مفاجأة عن فيلم "الممر"

بعد وفاة طلعت زكريا.. الجمهور يُشيد بموقف الفنانة بدرية طلبة

بعد وفاة طلعت زكريا.. الجمهور يُشيد بموقف الفنانة بدرية طلبة

ريهانا تتحضّر لزفافها من السعودي حسن جميل.. وفُستانها سيكون بتوقيع هذا المُصمم

ريهانا تتحضّر لزفافها من السعودي حسن جميل.. وفُستانها سيكون بتوقيع هذا المُصمم

قبلات مباغتة من فتاة للفنان مهند الحمدي تشعل المواقع

قبلات مباغتة من فتاة للفنان مهند الحمدي تشعل المواقع

بعد هند البحرينية.. أحلام تتوسط لفنان آخر لدى تركي آل الشيخ

بعد هند البحرينية.. أحلام تتوسط لفنان آخر لدى تركي آل الشيخ

شاهد: الأمير هاري والنجم شيران يحضران لمفاجأة

شاهد: الأمير هاري والنجم شيران يحضران لمفاجأة

وفاة الفنان التونسي لطفي جرمانة‎

وفاة الفنان التونسي لطفي جرمانة‎

خطوة غير متوقعة من منى الغضبان بعد &#34;فضيحة الفيديوهات&#34;

خطوة غير متوقعة من منى الغضبان بعد "فضيحة الفيديوهات"

عربي

التونسيون بالخارج يصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

التونسيون بالخارج يصوتون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

بينهم وزراء.. إحالة ملفات تسعة مسؤولين للقضاء في العراق

بينهم وزراء.. إحالة ملفات تسعة مسؤولين للقضاء في العراق

المجلس السيادي في السودان يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

المجلس السيادي في السودان يمدد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر

حلف (ناتو) يتوقع من تركيا ضبط النفس بشأن العملية العسكرية شمال سوريا

حلف (ناتو) يتوقع من تركيا ضبط النفس بشأن العملية العسكرية شمال سوريا