شاهد: الصور الأولية لناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت لهجوم قرب ميناء جدة
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع (روسيا اليوم) الصور الأولى لناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل جدة السعودية، صباح اليوم الجمعة.
في سياق متصل، أفادت (وكالة الأنباء الإيرانية): أن الجهود متواصلة للحفاظ على استقرار وضع ناقلة النفط "سابيتي".
وقالت: إن الانفجار في ناقلة النفط في البحر الأحمر لم ينجم عنه حريق.
نشر موقع (روسيا اليوم) الصور الأولى لناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل جدة السعودية، صباح اليوم الجمعة.
في سياق متصل، أفادت (وكالة الأنباء الإيرانية): أن الجهود متواصلة للحفاظ على استقرار وضع ناقلة النفط "سابيتي".
وقالت: إن الانفجار في ناقلة النفط في البحر الأحمر لم ينجم عنه حريق.
وكانت وكالة (إسنا) الإيرانية، أفادت بوقوع انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي اليوم الجمعة، أسفر عن اندلاع حريق على متنها، فيما لم يستبعد الخبراء أن يكون الانفجار ناجما عن عمل "إرهابي".
ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن الانفجار وقع في الناقلة المملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وسبب أضرارا بالغة وتسربا نفطيا في البحر الأحمر.
وذكرت أن الانفجار أدى إلى تلف اثنين من صهاريج النفط الرئيسية في الناقلة، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في سبب الانفجار ولا يستبعد الخبراء أن يكون نتيجة عمل "إرهابي".
وقالت الوكالة: "إن الناقلة الإيرانية في حالة مستقرة في البحر الأحمر، وترسو على بعد نحو 96 كيلومترا من ميناء مدينة جدة السعودي".
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