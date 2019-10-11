شؤون فلسطينية

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا
الجيش التركي - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعرب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الخميس، عن تحفظ فلسطين عن التعليق على العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن المالكي قوله، "فلسطين لم تصدر أي بيان بخصوص ما يحدث على الحدود السورية الشمالية الشرقية، ولن تصدر".

وحول دعوة الجامعة العربية لاجتماع طارئ بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث العملية التركية، قال المالكي: "فلسطين لا تغيب عن اجتماعات الجامعة"، دون أي تفاصيل أخرى.

وأعلنت جامعة الدول العربية، في بيان، عقد اجتماع وزاري طارىء، السبت المقبل، بناءً على طلب مصر، لبحث عملية "نبع السلام" التركية شرق الفرات، شمالي سوريا.

وأشار بيان الجامعة إلى تأييد عدة دول عربية (لم تسمها) لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، إطلاق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" بمنطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

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