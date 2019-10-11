الأمم المتحدة تعلّق على تسمية "الشهداء الأطفال" على جمعة مسيرات العودة اليوم

دعا المنسق الإنساني، للأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، إلى حماية الأطفال في قطاع غزة، وذلك معلقاً على إطلاق اسم "الشهداء الأطفال" على جمعة مسيرات العودة اليوم.



وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "مع اقترابنا من جمعة أخرى من المظاهرات بمحاذاة السياج الإسرائيلي المحيط بقطاع غزة، يساورني قلق بالغ إزاء الأثر الذي تُفرِزه أعمال العنف التي تشهدها هذه المظاهرات على الأطفال".



وأضاف: "فمنذ يوم 30 آذار/مارس 2018، قُتِل 40 طفلًا فلسطينيًا وأُصيبَ 1521 طفلًا آخر بجروح بالذخيرة الحية على يد القوات الإسرائيلية"، وفق تعبير البيان.



وقال ماكغولدريك: "إنني أدعو مرة أخرى إسرائيل إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة، بما تشمله من استخدام الذخيرة الحية، ردًّا على تلك المظاهرات، وأذكِّرها بمسؤوليتها عن ضمان سلامة الأطفال ورفاههم".



وتابع المنسق الإنساني، للأمم المتحدة: "كما وأشعر بالقلق لأن منظِّمي المظاهرات قد أطلقوا على الاحتجاجات المزمعة اليوم شعار (أطفالنا الشهداء)، مما قد يدفع الفتيان والفتيات إلى تعريض أنفسهم للخطر".



وأضاف: فعندما استُخدم هذا الشعار في يوم 27 تموز/يوليو 2018، قتلت القوات الإسرائيلية فتييْن شاركا في المظاهرات التي جرت في ذلك اليوم، داعياً حركة حماس إلى تحمُّل مسؤوليتها عن ضمان سلامة الأطفال في غزة، بطرق منها الحيلولة دون تعرُّضهم لخطر العنف، أو استخدامهم كأدوات للعمل السياسي.



وشدّد المسؤول الأممي بأقوى العبارات التأكيد على أنه ينبغي ألا يشكّل الأطفال هدفًا لأعمال العنف مطلقًا، وأنه لا يجوز تعريضهم لخطر أعمال العنف أو تشجيعهم على المشاركة فيها.



رام الله - دنيا الوطن