بالصور: قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي وتعيث فيه خراباً

رام الله - دنيا الوطناقتحم العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي، في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة، وذلك بعد تحطيم أبوابه الخارجية.وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، وحطّموا مكاتب داخلية بالمؤسسة وألقوا بملفات على الأرض.واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي في بيان، اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى الذي يقع المقر فيه للخطر ولا سيما بعد المواجهات التي شهدها المكان مع الشبان، وقيام جنود الاحتلال باستخدام قنابل الغاز السام.ودعت العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والصحية والإعلامية المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وقالت لجان العمل الصحي: إن تخريب واقتحام مقرها مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القانون الدولي، والاتفاقات الدولية التي تكفل حماية المؤسسات الصحية تحت الاحتلال.وأضافت: أن الحملة الإسرائيلية ضد المؤسسات الأهلية الفلسطينية، والتي سبقها اقتحام لمشافيها وعياداتها في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية، لن يثنيها عن مواصلة تقديم خدماتها الصحية والإنسانية والتنموية للمواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من سياسات الاحتلال وحصاره ومن اعتداءات مستوطنيه، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومؤسساته.