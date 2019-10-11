قيادي بـ"حماس" يعلّق على الحملة الإسرائيلية ضد تركيا





وأضاف: "إسرائيل ستبقى هي العدو، وتركيا هي مهوى قلوب المسلمين في العالم".





وشن مسؤلوون إسرائيليون على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، هجوماً كبيراً على تركيا، بعد الإعلان عن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.



رام الله - دنيا الوطنعلّق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة ضد تركيا على خلفية العملية العسكرية التي تقوم بها في شمال شرق سوريا.وقال أبو زهري في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد تركيا "وقحة ومرفوضة".