شؤون فلسطينية

قيادي بـ"حماس" يعلّق على الحملة الإسرائيلية ضد تركيا

قيادي بـ"حماس" يعلّق على الحملة الإسرائيلية ضد تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
علّق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة ضد تركيا على خلفية العملية العسكرية التي تقوم بها في شمال شرق سوريا.

وقال أبو زهري في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن الحملة الإعلامية الإسرائيلية ضد تركيا "وقحة ومرفوضة".

وأضاف: "إسرائيل ستبقى هي العدو، وتركيا هي مهوى قلوب المسلمين في العالم".

وشن مسؤلوون إسرائيليون على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، هجوماً كبيراً على تركيا، بعد الإعلان عن بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

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