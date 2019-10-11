الطقس: أجواء حارة حتى الاثنين المقبل والأرصاد تحذر

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-17 27-19 30-22 بيت لحم 28-17 27-19 30-22 رام الله والبيرة 27-16 26-18 29-21 طولكرم 30-20 29-21 32-23 نابلس 29-18 30-20 33-22 قلقيلية 30-20 29-21 32-23 جنين 31-20 31-20 34-22 سلفيت 28-17 27-19 30-22 طوباس 31-20 31-20 34-22 روابي 29-18 30-20 33-22 الخليل 27-16 26-18 29-21 غزه 29-21 29-21 31-22 أريحا 36-24 36-24 38-25 خانيونس 29-21 29-22 31-23 الأغوار الشمالية 34-22 34-22 36-23 رفح 30-20 31-21 33-22

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2019/10/12: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأحد 2019/10/13: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2019/10/14: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.تحذر دائرة الأرصاد الجوية ألأخوة المواطنين يومي الأحد والاثنين من خطر:1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي