شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء حارة حتى الاثنين المقبل والأرصاد تحذر

الطقس: أجواء حارة حتى الاثنين المقبل والأرصاد تحذر
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجوغائما جزئيا حاراً نسبياً الى حار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

السبت 2019/10/12: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2019/10/13: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2019/10/14: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة،  ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجوية ألأخوة المواطنين يومي الأحد والاثنين من خطر:

1-التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة

2- اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-17 27-19 30-22 بيت لحم 28-17 27-19 30-22
رام الله والبيرة 27-16 26-18 29-21 طولكرم 30-20 29-21 32-23
نابلس 29-18 30-20 33-22 قلقيلية 30-20 29-21 32-23
جنين 31-20 31-20 34-22 سلفيت 28-17 27-19 30-22
طوباس 31-20 31-20 34-22 روابي 29-18 30-20 33-22
الخليل 27-16 26-18 29-21 غزه 29-21 29-21 31-22
أريحا 36-24 36-24 38-25 خانيونس 29-21 29-22 31-23
الأغوار الشمالية 34-22 34-22 36-23 رفح 30-20 31-21 33-22

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