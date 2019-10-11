يبدأ الشهر المُقبل.. وزارة العمل تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل برنامج "غزة الطارئ"

مسيرة لعاطلين عن العمل - ارشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع "غزة الطارئ"، الذي سيستفيد منه خمسة آلاف مواطن ومواطنة في القطاع، بداية من الشهر المقبل.



ويهدف المشروع التنموي إلى تزويد الشباب المستهدفين في قطاع غزة بدخل مالي مؤقت، وزيادة فرص العمل الذاتي من خلال الإنترنت، وفق ما ذكرت هيئة مركز تطوير المؤسسات الأهلية عبر موقعها على الإنترنت.



وقال وكيل وزارة العمل، سامر سلامة في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن مشروع "غزة الطارئ"، ممول من البنك الدولي، وتم تكليف مركز تطوير المؤسسات الأهلية للمتابعة مع المؤسسات المختلفة، من أجل تنفيذ المشروع.



وأضاف: مركز تطوير المؤسسات الأهلية قدّم لنا مجموعة من الطلبات، وتمت مراجعتها، وتم التأكد أنهم التزموا بكافة الإجراءات والمعايير، التي تم وضعها في المشروع من ناحية، أولاً: اختيار المؤسسات القادرة على تنفيذ المشروع بكل مصداقية وشفافية ومسؤولية، وثانياً: تأكدنا أن كل المعايير على كافة المؤسسات التي تم قبولها، تنطبق عليها.



وقال وكيل وزارة العمل: وضعنا شروطاً، ألا يكون المستفيد من هذا المشروع قد استفاد من مشروع سابق، أو أن اثنين من الإخوة مستفيدان من نفس المشروع.



وشدّد سلامة على أننا "قمنا بعمل مسح بالتعاون مع كل المشاريع السابقة التي نفذتها (UNDP) أو الإغاثة الإسلامية، خلال الأيام والسنوات الماضية، وتم التأكد من أن المتقدمين تنطبق عليهم الشروط".





وقال وكيل وزارة العمل: تفاجأنا أن 43 ألف طلب تقدموا للمشروع، ونحن نريد خمسة آلاف منهم فقط، وطلبنا أن يكون هناك سرعة في عملية قبول المتقدمين.



وأضاف: عملية الاختيار ستكون بالقرعة، لأنه لا توجد هناك وسيلة أخرى، مشيراً إلى أنه سيتم العمل والتنفيذ من خلال المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع غزة، وهي مؤسسات وطنية وعاملة ومسجلة في الدوائر الرسمية، وأيضاً هناك مجلس التشغيل الذي يضم في عضويته مؤسسات حكومية وغير حكومية.



وكشف سلامة، أنه على بداية الشهر المقبل، سيبدأ المشروع، ونحن في المراحل النهائية، لما قبل انطلاق المشروع، وتم إخطار المؤسسات الشريكة، لتبدأ عملية التنفيذ، مشيراً إلى أن مدة الاستفادة من ستة إلى ثمانية أشهر.